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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آمنة: إقبال علي جناح برنامج التنمية المحلية بالصعيد بمعرض تراثنا 2023.. صور

معرض تراثنا
معرض تراثنا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض " تراثنا 2023 " للحرف اليدوية والتراثية شهد إقبالًا كبيراً من المواطنين رواد المعرض خلال أول يومين للمعرض، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 8 لـ 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

واستقبل جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يحتوي على عدد ٣٧ عارضًا من ٤٠ ورشة بين تكتلات الفركا والفخار بقنا والنسيج والتلي بسوهاج العديد من الزوار الذين تنوعوا بين أصحاب محلات وجاليريهات وتجار جملة من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية ( چايكا) JAICA بالاضافة لعدد من الإعلاميين، لافتًا إلى أن نصف العارضين بالجناح من السيدات وذلك في إطار جهود الحكومة لتمكين المرأة في كافة المجالات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن زوار المعرض أعربوا عن إعجابهم وابهارهم بجودة المنتجات المعروضة من تكتلات الحرف اليدوية والتراثية بمحافظتي سوهاج وقنا، كما أشادوا بالمنتجات الحرفية التي تشتهر بها المحافظتين كمنتجات التلي الواردة من جزيرة شندويل، وكذا منتجات الفركا والفخار الواردة من نقادة وجراجوس بمحافظة قنا، حيث أن تلك المشغولات والقطع الفنية تتميز بجودة عالية بصناعة يدوية وخامات طبيعية مصرية.

وأشار وزير التنمية المحلية، الي قيام بعض أعضاء مجلس النواب من محافظتي سوهاج وبني سويف بزيارة جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمعرض "تراثنا"، حيث زارت الجناح النائبة غاده الضبع من محافظة سوهاج والتي أشادت بالمجهودات المبذولة مع تكتلات التلي وكيفية حفاظ التكتل من خلال تدخلات البرنامج على حرفة التلي من الاندثار، كما زارت الجناح النائبة منى عبدالله من محافظة بني سويف والتي طلبت أن يتم تعميم فكرة التكتلات بمحافظة بني سويف للحفاظ على منتج السجاد اليدوي والخيامية التي تشتهر بها المحافظة.

ولفت وزير التنمية المحلية، الي أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد هو الأكبر في حجم المشاركة وأيضاً في تقديم منتجات تم تطويرها وتصميمات جديدة مبتكرة، وكذلك شاشات عرض تفاعلية لمنصة "أيادي مصر" الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي للتسويق الإلكتروني لمنتجات العارضين ولعرض الخدمات التسويقية التي تقدمها المنصة للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية والمساهمة في تسويقها والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالمنصة، مما يساهم في تطوير استراتيجية تسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض تراثنا للمرة الرابعة على التوالي يأتي ذلك ضمن خطة البرنامج لدعم التكتلات الاقتصادية التي تستهدف الحفاظ على الحرف والصناعات التراثية من الاندثار، وعودة المنتجين إلي حرفهم مرة أخري بعد خروجهم، وكذا تشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف والصناعة، ولقد نتج عن تمكين خمس من التكتلات الاقتصادية الحرفية من المشاركة في معرض تراثنا 2022 (الدورة السابقة) من تحقيق مبيعات بقيمة إجمالية تتعدى 12 مليون جنيه.

يذكر ان مشاركة برنامج  التنمية  المحلية  بصعيد مصر في مثل هذه المعارض يأتي بهدف دعم التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد والتي تعتبر جزء من منظومة التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة لخلق فرص عمل ودعم القطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة بما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعطاء الأولوية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتواجدة ضمن تكتلات اقتصادية بما يساهم في خفض معدلات البطالة بمحافظتي قنا وسوهاج وتقليل الهجرة من محافظات الصعيد،  حيث حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجاحا كبيرا خلال المشاركات السابقة في المعرض والمساهمة في عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق للجمهور ومجتمع الأعمال .

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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية تراثنا 2023 هشام امنة

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