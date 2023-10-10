جمال فتحي: مصر ستظل أكبر داعم للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية

قال الشاعر جمال فتحي، إن كانت مصر وستظل أكبر داعم للشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه وأكبر المدافعين عن عدالة قضيته، وهذا ليس كلاما إنشائيا ولا شعارا فارغا، بل حقيقة تؤكدها الدماء ويؤكدها التاريخ ويعززها الواقع.

وأضاف فتحي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»: «وإذا كنا نرفض رفضا باتا المساس بالمدنيين والنساء وندينه بكل أشكاله، فإننا نرفضه من الجانب الإسرائيلى أولا، وهو الذي اعتاد على الاجتياحات وطرد السكان من بيوتهم وقطع أشجارهم وتحطيم إنسانيتهم، ومن ثم فلماذا يندهش بل ويصرخ أمام العالم واصفا المقاومين بالإرهابيين، لقد طال بقاء المحتل فوق أرض ليست ملكه وآن الأوان لكى يعلم هذا المحتل أن سلاح العالم كله لن يكفل له الأمان والسلام مادام لم يستجب للعقل والمنطق وظل يضم في كل يوم شبرا جديدا لحوزته بشكل غير مشروع»

وتابع: «المشروع الاستيطاني سوف يتبخر في دقائق مثلما رأينا في هروب المستوطنين من مستوطنات غلاف غزة.. هل سأل هولاء أنفسهم عن سر هروب هؤلاء بل ذرة مقاومة؟! الإجابة بسيطة.. لأنها ليست أرضهم.. ولو كانت لماتوا دونها».