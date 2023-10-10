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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 118 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بـ6 مراكز بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

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من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية لمراكز مطاي والعدوة ومغاغة من إزالة 45 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها 28 حالة تعد بقرى أبو عزيز وبردنوها ومنبال والأحياء الرئيسية بمطاى ، و7 حالات بناء في المهد خارج الحيز العمرانى بدائرة مركز العدوة.

كما تم إزالة وايقاف 10 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد بحي شرق وبقرى ( ابا _ طنبدي) بمغاغة وتم فك الأخشاب والتحفظ علي أدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملات مكثفة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 23 حالة تعد فى قرى القيس و الحسينية و شلقام و صندفا ، وتم إزالتها على الفور و تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أزالت الوحدة المحلية بمركز المنيا 34 حالة تعد على الأرض الزراعية و بناء مخالف فى قرى تله و البرجاية و نزلة حسين و بنى محمد سلطان وطوخ الخيل وتم التعامل الفورى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفى مركز سمالوط نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بهدف التصدي لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأسفرت الحملة عن إيقاف بناء وإزالة 16 حالة تعد منها 3 حالات (ردم اساسات لحالة تعد بحي شمال المدينة بالبناء المخالف - إيقاف حالة بناء بمنطقة الفيروز - إيقاف حالة حفر بحي شمال المدينة ) بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بحي شرق المدينة وفى "قرية شوشة" تم إزالة وردم أساس لـ9 حالات تعد بـ"قرية أبو سيدهم وأبو حاوية".
 

إزالة التعدى أراضي الزراعية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التنمية المحلية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاراضى الزراعية

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