شوبير يتضامن مع فلسطين وغزة برسالة عبر فيسبوك.. تفاصيل

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة تضامن مع فلسطين وغزة بسبب الأوضاع الراهنة للبلاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير:"لا نملك إلا الدعاء بالنصر والثبات لإخوتنا في غزه وفلسطين اللهم انصرهم وثبتهم واحفظهم ياارحم الراحمين يارب العالمين".

ويذكر أنه قد هاجم الإعلامي أحمد شوبير المصري بعد مطالبته المشاركة في السوبر على حساب فيوتشر عبر برنامجه المذاع “مع شوبير” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال شوبير:''بلاش نلاعب الجماهير وملكش حق''.

قال محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن ناديه أرسل شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل المشاركة في كأس السوبر المصري، كوصيف لكأس الرابطة المصرية، ولكن لم يصلنا أي رد على الآن سواء من الاتحاد أو رابطة الأندية.

وأضاف موسى، في تصريحات تلفزيونية تحركنا حاليا عقب خروج إنبي من كأس مصر، لأنه في حالة إذا ما كان وصيف البطولة فإن المشاركة في السوبر ستكون حقه، لأن كأس مصر أقدم من كأس الرابطة، ولو أراد اتحاد الكرة إنجاح البطولة يجب أن تتواجد الفرق الجماهيرية.