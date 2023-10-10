الإحتلال يستعر.. توزيع البنادق على الحراس المتطوعين في البلدات الحدودية

أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توزيع آلاف البنادق على الحراس المتطوعين في البلدات الحدودية والمجتمعات اليهودية العربية المختلطة.

يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات الضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي، عبر إغلاق الحواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف 2000 هدف حتى الآن وقتل المئات من مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أن قواتهم تسيطر بشكل كامل على غلاف غزة.

وتابع: "تقييمنا هو أن المعركة ستستمر لوقت طويل"، متعهدا بملاحقة مقاتلي حماس حيث لاي وجد مكان للاختباء.

وأضاف: "لم نسجل أي تسللات جديدة عبر السياج مع غزة خلال الليلة الماضية"، مشيرا إلى أن هناك أوامر بإطلاق النار على كل من يقترب من السياج الحدودي مع غزة.



و كشف المتحدث ، أن جيش الاحتلال يبني جدارا حديديا من الدبابات والمقاتلات والمروحيات في محيط غزة.