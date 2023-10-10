أحمد حسن: إيدين هازارد قرر إعتزال كرة القدم ..تفاصيل

أعلن لاعب منتخب مصر أحمد حسن عن اتخاذ النجم البلجيكي إيدين هازارد قرارا باعتزال كرة القدم، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه : "رســــمـــيًــا ‏.. إيدين هازارد يعلن إعتزاله كرة القدم".

يذكر أن فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، قد أكد أن النجم البلجيكى إيدين هازارد يدرس اعتزال كرة القدم بعد رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" سيقرر هازارد مستقبله في الأيام المقبلة سواء بخوض تجربة جديدة أو اعتزال كرة القدم.

وكان نادي ريال مدريد أعلن أمس فسخ تعاقده مع إيدين هازارد بالتراضي.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:"توصل نادي ريال مدريد وإيدين هازارد إلى اتفاق يقضي برحيل اللاعب عن النادي اعتبارًا من 30 يونيو 2023.".

وأضاف: "يريد ريال مدريد التعبير عن تعاطفه مع إيدن هازارد ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة المقبلة".

وعانى هازارد من الابتعاد عن تشكيلة ريال مدريد لفترة طويلة بسبب كثرة الإصابات والابتعاد عن مستواه الفني.