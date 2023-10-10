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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحداهن كانت تزور شقيقتها | استشهاد مصريتين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

استشهاد مصريتين
استشهاد مصريتين

استشهدت سيدتان مصريتان بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، حيث كشف مواطنون من القطاع أن عددا كبيرا من أفراد عائلة واحدة وهي عائلة أبو العمرين لقين مصرعهن بقصف إسرائيلي لمنزلهم في خان يونس جنوبًا صباح أمس الإثنين.

ووفقا لشبكة "العربية"،  أعلنت الفلسطينية آلاء يونس أبو العمرين أن القوات الإسرائيلية قصفت منزلهم في تمام الساعة الثالثة فجر أمس الإثنين، ما أدى لتهدم المنزل واستشهاد 8 من أفراد عائلتها بينهم أطفال وخالتها التي جاءت من مصر لأول مرة لزيارتهم.


وكانت الخالة المصرية ، التي تدعى هويدا خليل الدسوقي، في أول زيارة لها للقطاع لرؤية شقيقتها وأولادها، وكان من المقرر أن تعود إلى مصر صباح الثلاثاء لكنها توفيت جراء القصف.


ونشرت شبكة العربية صورة للشهيدتين بعد أن لقيا مصرعهما على يد قوات الاحتلال.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظات الضفة الغربية، لليوم الرابع على التوالي، عبر إغلاق الحواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين الفلسطينيين.

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