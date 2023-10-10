رشا مصطفى: النهضة العمرانية بمصر تشجع على مزيد من الاستثمار العقارى

صرحت المهندسة رشا مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ Grande -Sabbour، بأن الشركة تستهدف تحقيق نجاحات متتالية، خاصة أن السوق العقارية والنهضة العمرانية الكبيرة التي تعيشها مصر والمدن الجديدة والتوسعات شرق وغرب القاهرة وفي العلمين والعاصمة الإدارية يساعد على النجاح.

وقالت “مصطفى”، فى تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاقية شراكة جديدة: “لدينا خطة طموحة نسعى لتنفيذها ليكون عام 2023 وعام 2024 هما الانطلاق لتقديم العديد من الخدمات”.

جاء ذلك على خلفية توقيع أحدث شراكة بحضور المهندس أحمد صبور وعدد من قيادات الشركتين بقيمة أعمال تقديرية تقارب 600 مليون جنيه مصري، بمقتضى هذا العقد يتم تقديم خدمات بمشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعى بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن العاصمة الإدارية تشهد العديد من المشاريع الجديدة التى تستقطب الاستثمارات العقارية الناجحة.