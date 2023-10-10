مدرستان بالبحر الأحمر تحصلان على الاعتماد التربوي

حققت مدرسة محمد الطيب الرسمية المتميزة لغات (المرحلة الإعدادية) في إدارة الغردقة التعليمية، وروضة رياض الزهراء الابتدائية المشتركة بإدارة سفاجا التعليمية، اعتمادًا تربويًا مميزًا.

يأتي هذا الإنجاز ضمن سعي وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لتحقيق الريادة في مجال التعليم من خلال تحسين جودة العملية التعليمية.

تمثل هذه الخطوة الحديثة استمرارية للالتزام بتحسين جودة التعليم في مصر، حيث يقوم هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بقيادة هذه الجهود بالتعاون مع فريق العمل في إدارة جودة التعليم برئاسة قرباوى حسن قرباوى. تمثل هذه الخطوة نتيجة للرؤية الاستراتيجية للوزارة في تحسين مستوى التعليم والتركيز على تطوير البيئة التعليمية.

وأشاد عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بهذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة.