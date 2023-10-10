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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة بمصرف فى القليوبية

جثة
جثة

ينشر موقع “صدى البلد” أسماء المتوفى والـ 7 المصابين بحادث سقوط سيارة بمصرف سنهرة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. 

والمتوفى يدعى هانى محمد محمد عمر، 44 سنة، أما المصابون فهم، خالد محيي فتحى طه، 8 سنوات، ومكة محمد فراج إبراهيم، 5 سنوات، وحمدى محيي فتحى طه 10 سنوات، ويارا محمد فراج إبراهيم، 13 سنة، وخلود رامى عبد النبى، 12 سنة، ومحمد وليد محمد سنوسى، 7 سنوات، ورنا وليد محمد سنوسى، 13 سنة، وجميعهم مقيمين قرية سنهرة مركز طوخ.

وشهد مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية سقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين. 

تم نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما تقوم قوات الحماية المدنية بانتشال السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة سوزوكى فان فى مصرف سنهرة عزبة السيد عمارة التابعة لدائرة المركز، رقم “4289 ق م س”، بقيادة السائق هانى محمد محمد عمر.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة وسبع حالات إصابة.

تم نقل المصابين والجثة لمستشفى قها التخصصى، فيما قامت قوات الحماية المدنية بانتشال السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية طوخ مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية مصرف سنهرة مدير أمن القليوبية

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