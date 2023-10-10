الجامعة العربية المفتوحة تستضيف مؤتمر "استكشاف آفاق جديدة في تعلم الإنجليزية "

افتتحت الجامعة العربية المفتوحة بمصر، اليوم الثلاثاء ، مؤتمر استكشاف آفاق جديدة في تعلم اللغة الإنجليزية" بالتعاون مع مؤسسة "نايل تيسول"، بحضور الدكتور محمد الذكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي، والدكتور محمود أبو النصر رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، والدكتور مفيد شهاب مستشار الجامعة العربية المفتوحة وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.



وقال الدكتور محمد الذكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة في الوطن العربي - خلال كلمته - إن المؤتمر يوفر منصة فريدة للتواصل وإقامة علاقات ذات مغزى مع الزملاء المعلمين لبناء شراكات، وتعزيز الصداقات، وخلق مجتمع داعم للتعلم المستدام والتنمية المهنية المستمرة.



وأكد الذكري على التزام الجميع بتحسين جودة تعليم اللغة الإنجليزية وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب.



من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر بالمشاركين في المؤتمر، لافتا إلى أن هذا التجمع الرائع في مجال تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها يمثل إنجازًا مهما في السعي المشترك نحو التفوق في تعليم اللغة الإنجليزية.

وأعرب أبو النصر عن شكره لمؤسسة "نايل تيسول" على شراكتهم الثمينة في تنظيم هذا المؤتمر بفضل جهودهم في تعزيز التطوير المهني وتوفير أفضل الممارسات في تدريس اللغة الإنجليزية، مضيفا أن مؤسسة "نايل تيسول" أصبحت مصدر إلهام للمعلمين في جميع أنحاء العالم لننطلق في رحلة لاستكشاف النهج المبتكر، ومشاركة الأفكار، وتمكين بعضنا البعض من أجل تطوير مهنتنا.

وأوضح أن العالم أصبح سريع التطور حيث تكمن الأهمية الكبرى للتواصل الفعّال باللغة الإنجليزية، لذا يقع على عاتقنا بصفتنا معلمين مسؤولية تمكين الطلاب من الكفاءة اللغوية ومهارات الاتصال اللازمة لشق طريق النجاح في هذا العالم المترابط.

وذكر أنه يجب علينا أن ندرك التحديات التي نواجهها في مهنتنا، فعلى سبيل المثال، غيرت جائحة كوفيد-19 المشهد التعليمي، مما أوجب علينا التكيف السريع مع بيئات التعلم عن بُعد والتعلم المدمج ، ومع ذلك، فقد أظهرت إصرار وإبداع المعلمين في جميع أنحاء العالم.

من جانبها ، ذكرت الدكتورة نجوى يونس منسق برنامج تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أن هذا الحدث الاستثنائي يعد شاهدا على التقاء كيانين مؤثرين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية: برنامج ماجستير تعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ومؤسسة نايل تيسول ، ويتجلى من خلاله الالتزام المشترك بتطوير التنمية المهنية وتعزيز التفوق في التعليم اللغوي.

بدوره، أكد د. محمد خليل موسى رئيس مؤسسة "نايل تيسول" أن مصر تحرص هذه الأيام على تطوير منظومة التعليم الجامعي وأهمية التطوير المهني، لافتا إلى الدور المجتمعي ومؤسسات اللاربحية في تحقيق هذه التنمية العلمية والتي من شأنها تخدم مصر والعالم العربي بأسره.

وأضاف أن هذه هي رؤية مؤسسة نايل تيسول التي لا تهدف للربح ولكن تهدف إلى توفير فرص تطوير مهني لطلاب ومدرسي اللغة الإنجليزي.

وقال إننا اليوم في واحدة من كبرى الجامعات العربية وهي الجامعة العربية المفتوحة … وعنوان الحدث اليوم أحدث طرق التدريس في مجال اللغة الانجليزية.. ومعنا كوكبة من كبار مدربي اللغة الانجليزية من محافظات مصر المختلفة.

ويتطرق المؤتمر من خلال أبحاث نخبة من الخبراء والمهتمين بتدريس اللغة الإنجليزية لموضوعات مثل: الذكاء الاصطناعي في تدريس وبحوث تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، وكذلك الأدوات الحديثة للتقييم، وقضايا بناء العناصر في الأسئلة ذات الاختيار من متعدد، ودمج نهج قائم على الأنظمة اللغوية في الصف الدراسي لتعليم المفردات لطلاب الجامعة.

كما يتطرق لمسألة تمكين المعلمين، وإطلاق القوة في تطوير مهنة التعليم، ومهارات جوجل التطبيقية الرقمية، كما يعرض المؤتمر لتآزر الذكاء الاصطناعي والتعلم المخصص كوسيلة للتميز التعليمي، ويقدم مقترح استراتيجيات وتقنيات رفع الوعي بشأن تخصيص المواد اللغوية، كما يعرض لتطوير الطلاقة في التحدث من خلال تدريس اللغة على أساس المهام (TBLT).

