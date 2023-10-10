«النهضة النسائية» تكرم زوجة السفير المصري بدبي لجهودها الاجتماعية والدبلوماسية

كرمت جمعية النهضة النسائية دبي، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، زوجة السفير أشرف أحمد محمود الديب، قنصل عام جمهورية مصر العربية بدبي، شاهيناز عصام الدين عبد الله الانجباوي، العضو الفخري بجمعية النهضة النسائية دبي.

جاء هذا التكريم تقديراً لجهودها المثمرة في مجال التواصل الدبلوماسي والاجتماعي من خلال حضورها للعديد من مناسبات الجمعية وفعالياتها ونشاطاتها، بتوجيهات الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة الجمعية رئيسة مجلس الإدارة، بتعزيز التواصل مع رابطة سيدات السلك الدبلوماسي لدعم العلاقات النسائية والمجتمعية خدمة للقطاع الدبلوماسي.

ضم التكريم وفداً من جمعية النهضة النسائية دبي، منهم الدكتورة فاطمة محمد الفلاسي، مدير عام الجمعية، ومنى السويدي، مديرة مكتب رئيسة الجمعية، ونورة الدوسري، مديرة مكتب المدير العام، ومريم توكل، مديرة وحدة الإعلام والعلاقات العامة والتسويق.

ورحبت شاهيناز الأنجباوي بهذا التكريم، وقدمت أسمى آيات الشكر والتقدير للشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية دبي، وأسرة الجمعية وفروعها، معبرةً عن سعادتها ووجودها بدولة الإمارات العربية خلال فترة عمل زوجها قنصلاً عاما لجمهورية مصر العربية بدبي.

وقالت إنها سعيدة وفخورة بكل الأوقات والمناسبات التي شاركت فيها بدولة الإمارات العربية المتحدة، دولة التآخي والمحبة والسلام، وأثنت على ثقافة الاستدامة المجتمعية التي تتخذها الإمارات قولاً وعملاً، وثمنت التواصل دائماً بين المؤسسات النسائية والقنوات الدبلوماسية لخدمة القضايا والتحديات المجتمعية في ظل السلام والتعايش السلمي المجتمعي.