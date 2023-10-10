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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تفاصيل أحدث مصنع سيارات متطور في كوجا بجنوب إفريقيا

صدى البلد

 أكدت  "ستيلانتيس" - التي تمتلك 16 شركة سيارات  - عزمها على إنشاء منشأة تصنيع جديدة في كوجا بجنوب إفريقيا بالتعاون مع مؤسسة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة ، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات راند. 

والتقى  سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للشركة  في الشرق الأوسط وأفريقيا، والوزير إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، للاتفاق على الاستثمار في صناعة السيارات في جنوب إفريقيا.

وقال  إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا: "إنه ليوم رائع لجميع مواطني جنوب إفريقيا حين تقرر شركة عالمية بحجم ستيلانتيس توسيع بصمتها التصنيعية في جنوب إفريقيا، لتجميع السيارات بالكامل، حيث تمتلك جنوب إفريقيا حاليًا القدرة على إنتاج ما يقرب من 700 ألف مركبة سنويًا. 

 وهذا يضيف قدرة إضافية كبيرة، وذلك في الوقت الذي نستعد فيه لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتظل البلاد وجهة استثمارية رائعة.

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