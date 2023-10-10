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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان توزيع البنادق على ميليشيات الاحتلال.. بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، اعتداءات ميليشيات المستعمرين وهجماتهم المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكذلك قطعهم للطرق الرئيسة وسيطرتهم عليها، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين على أكثر من طريق على سمع جيش الاحتلال وبصره، كما يحصل يومياً على طريق المعرجات.


ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،  أدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "الدعوات والقرارات التحريضية العنصرية التي يطلقها أركان الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم الوزير المتطرف بن غفير بشأن توزيع المزيد من السلاح على مليشيات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها دعوات إسرائيلية لإطلاق يد عناصر المستعمرين التخريبية لارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.


وحذرت الخارجية من ارتكاب ميليشيات المستعمرين حماقات وجرائم تساعد في توتير الأوضاع وتفجيرها في الضفة الغربية المحتلة.


وطالبت "بتدخل دولي عاجل لوقف حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للجم عناصرها الاستعمارية التخريبية".

الحكومة الإسرائيلية الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة جيش الاحتلال

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