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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد المواطنين على مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للسيسي بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

واصل المواطنون بمحافظة البحر الأحمر، توافدهم على مكاتب الشهر العقاري بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر، لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وشهدت مكاتب الشهر العقاري، تزاحمًا كبيرًا واصطف المواطنون في طوابير، ورفع المواطنون أعلام مصر مؤكدين دعمهم لترشح الرئيس.

 

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمني لمواعيد إجرائها، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

 

ويتضمن الجدول الزمني للعملية الانتخابية جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

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