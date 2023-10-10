فلسطين.. المقاومة تقصف موقع رعيم العسكري

أعلنت وكالة صفا، أن كتائب القسام قامت بقصف موقع "رعيم" العسكري.

فيما دوت صفارات الإنذار في كيبوتس (بئيري) بغلاف غزة.

كما قصفت المقاومة الفلسطينية، في وقت سابق من صباح اليوم مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ ردا على المجازر بحق المدنيين وذلك بعد توقف دام 6 ساعات.

من جانبه، نعى رئيس المكتب الإعلامي لحماس شهداء الأسرة الصحفية في غزة سعيد الطويل ومحمد صبح، وهشام نواجحة الذين ارتقوا جراء استهدافهم من قبل طائرات العدو.

وقال المكتب الإعلامي لحماس ، إن اغتيال الصحفيين الفلسطينيين يعد محاولة يائسة لمحاربة الكلمة والصورة ومنع نقلها للعالم للتغطية على جرائمهم البشعة ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة

كما أشاد المكتب الإعلامي لحماس بالأداء البطولي والمشهود لكل الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية التي تمارس دورها المهني والوطني وتفضح جرائم العدو الصهيوني المجرم.

ودعا المكتب الإعلامي لحماس ، لملاحقة قادة العدو ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الصحفيين وشعبنا الأعزل الذي سيواصل نضاله المشروع لإنجاز حقه في تقرير المصير.