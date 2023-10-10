تعزيزًا لرؤية مصر 2030.. تفاصيل تطوير مركز التحكم بمحطة مياه روض الفرج

أعلنت شركة جيزة سيسيمز ، عن نجاحها في استكمال مشروع تطوير نظام الرقابة الإشرافية والحصول على البيانات ومركز البيانات لمحطة مياه روض الفرج التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك في اطار الاهتمام الكبير من قبل الشركة بالمساهمة الجادة في مسيرة تحقيق رؤية مصر 2030.

ويمثل هذا المشروع التحولي خطوة هامة وعلامة فارقة نظراً لما يتضمنه من حلول متطورة، بما في ذلك نظم الرقابة الإشرافية والحصول على البيانات.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعد أولى المبادرات التي تنفذ هذا النظام على نطاق واسع ، والذي تم تطويره بالكامل في مصر.

يذكر أنه أيضا تم تزويد شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بمحطات عمل عن بعد وتطبيقات الهاتف المحمول (الموبايل)، مما يتيح إمكانية مراقبة محطات المياه عن بعد بسهولة تامة.

إضافةً إلى ذلك، تم نشر بروتوكول الاتصال والشبكات (الجيل الرابع 4G)، وتوفير مجموعة متنوعة من روابط وبروتوكولات الاتصال القوية من أجل تعزيز امكانيات التواصل المختلفة.