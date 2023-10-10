رئيس مدينة الغردقة يبحث مع وفد من الشباب والرياضة القضايا المحلية

استضاف اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، وفدًا من وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، برئاسة حسن خلف، وكيل الوزارة، وشيرين صفوت، مديرة إدارة البرلمان، وإيريني نجاح، مسؤولة برلمان الشباب، بالإضافة إلى أعضاء برلمان الطلائع والشباب ومحاكاة مجلس النواب.

وفي اللقاء، رحب رئيس المدينة بالوفد، مؤكدًا على الدور الحيوي والأساسي للشباب في المشاركة السياسية والاجتماعية. وقام بمناقشة مجموعة من القضايا المحلية والتحديات التي تواجه المدينة، حيث أكد على التزام الحكومة المحلية بحل جميع المشكلات المطروحة من قبل الشباب.

وأعرب رئيس المدينة عن سعادته بالمشاركة المجتمعية الفعّالة للشباب، مشيدًا بالوعي والتفهم العميق الذي يظهرونه تجاه قضايا المدينة. وأكد على أهمية بناء جسور التواصل بين الحكومة المحلية والشباب لضمان تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.