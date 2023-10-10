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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمنح بريطانيا وأيرلندا حق استضافة بطولة يورو 2028

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر بريطانيا وأيرلندا حق استضافة بطولة يورو 2028 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن :"الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر منح بريطانيا وأيرلندا حق استضافة بطولة يورو 2028".

 

تقرر بدء عمليات بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، الثلاثاء بطرح دفعة أولى 1.2 مليون تذكرة للبيع.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 يورو (32 دولارا)، وهو أقل سعر لتذكرة لمباريات دور المجموعات، وألفي يورو، وهو سعر التذكرة المميزة للمباراة النهائية.

ويمكن لكل مشجع طلب نحو 4 تذاكر خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر التي تستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، وبعدها ستجرى قرعة، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلب عدد التذاكر المطروحة.

 

وستجرى مرحلة أخرى من عملية بيع التذاكر بعد قرعة دور المجموعات المقررة في الثاني من ديسمبر المقبل في هامبورج.

وحتى الآن، جرى فقط تحديد مواعيد وأماكن المباريات الـ3 في دور المجموعات للمنتخب الألماني، المتأهل مباشرة للبطولة باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.

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