حكم توزيع الأملاك كالميراث حال الحياة .. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول ما حكم توزيع الأملاك كالميراث حال الحياة؟

جاء رد دار الإفتاء المصرية على السؤال؟ أنه يجوز شرعا طالما يكون وفقا للشريعة الإسلامية، كالذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان أيضا الهدف من توزيع الأملاك منع الخلاف والانشقاق بسبب الأموال والأملاك.



حكم كتابة الأملاك باسم الأبناء بنية حرمان الأخوات من الميراث؟

جاء رد دار الإفتاء المصرية على سؤال حكم كتابة الأملاك باسم الأبناء بنية حرمان الأخوات من الميراث؟، أنه لا يجوز شرعا حرمان الورثة من الإرث تعمدا وتكون هذه النية وراء كتابة الأملاك للأبناء أو للبنات من قبل الأب أو الأم، ولكن إذا كانت نية الأب هي حماية البنات من خطر ما، كتوفير لهم شقة للعيش بها ويترك أي أموال أو غيره كتركة للإرث، في هذه الحالة يجوز كتابة الشقة باسم البنات فقط.

حكم كتابة الميراث قبل الوفاة

ردا على حكم كتابة الميراث قبل الوفاة، أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي في تصريح سابق له ، أنه لا ميراث إلا بعد وفاة، منوها إلى أن من يكتب أملاكه قبل الوفاة فهذا الفعل باطل.

وأشار إلى أنه يفضل ترك الملك للمالك وعدم التسرع في توزيع التركة ، منوها إلى أن المالك للتركة حر في ماله قبل الوفاة سواء في البيع أو الشراء.



حكم كتابة التركة للبنات

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال لقائه التليفزيوني على إحدى الفضائيات المصرية: إن الإنسان حر في ماله ما دام ليس محجورا عليه بحكم محكمة، وعلينا ألا نحكم بالنيات، ولا مانع من نصح الأب بحكمة إذا ظهر منه ظلم واضح.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أهمية تهذيب النفوس، قائلا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكي على الإيمان الداخلي للمسلمين وتهذيب نفوسهم، فكان ذلك تمهيدا للعهد المدني الذي شهد نزول التشريعات، وخاصة بعد استقرار الدولة، فكان لدى الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم؛ كامتثال الأمر بالتوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أي إلزام أو إجبار، ولكن كان ذلك نتيجة قناعات داخلية؛ وهذه تعد مرحلة الإحسان.