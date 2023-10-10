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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 58 وحدة سكنية لضحايا السيول في رأس غارب بجهود مشتركة لتأمين الإعمار

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن الانتهاء من تسليم 58 وحدة سكنية للمواطنين المتضررين من السيول في حي الروضة، وذلك بعد إجراء المعاينات اللازمة والتأكد من إزالة المنازل المتضررة ورفع الأنقاض.

وأوضح رئيس المدينة أن هذه الوحدات السكنية تمثل جزءًا من برنامج إعادة الإعمار، الذي تقوده الحكومة المحلية بالتعاون مع السلطات المحلية وشركات الخدمات المحلية. وقد تم التنسيق الفعّال مع شركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء وشركة طاقة الغاز لرفع العدادات من المنازل المتضررة وتأمين المنطقة.

وأعرب نديم عن أمله في أن تكون هذه الجهود خطوة نحو استعادة حياة طبيعية للمواطنين الذين تأثروا بالكوارث الطبيعية، مؤكدًا على استمرار العمل الجاد لضمان أن يحصل المتضررون على المساعدة والدعم اللازمين لبناء حياة جديدة وآمنة.

تسليم وحدات سكنية 2 ضحايا السيول 3 إعادة الإعمار 4 التعاون الحكومي 5 دعم المتضررين

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