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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خراب وحصار.. مشاهد جوية تظهر الدمار الهائل في غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

الوضع في قطاع غزة
الوضع في قطاع غزة

عرضت فضائية "العربية" لقطات ومشاهد جوية تظهر حجم الدمار الهائل في غزة جرّاء القصف الإسرائيلي، وذلك بعد تعرضه لهجمات وغارات مستمرة.

وأوضح أنه تم تدمير العديد من المنازل والمباني، بالإضافة إلى تدمير أحياء كاملة، من بينهم 4 مدارس و8 مؤسسات طبية.


وأشار التقرير إلى أن غزة تتعرض إلى حصار كامل، وقطع المياه والوقود والكهرباء عن القطاع، مما ترتب عليه نزوح عدد كبير من المواطنين.

ونعى رئيس المكتب الإعلامي لحماس شهداء الأسرة الصحفية في غزة سعيد الطويل ومحمد صبح، وهشام نواجحة الذين ارتقوا جراء استهدافهم من قبل طائرات العدو.

وقال المكتب الإعلامي لحماس ، إن اغتيال الصحفيين الفلسطينيين يعد محاولة يائسة لمحاربة الكلمة والصورة ومنع نقلها للعالم للتغطية على جرائمهم البشعة ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة

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