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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يلتقي نظيرته القطرية لبحث توسيع آفاق التعاون المستقبلي بالقطاع الطبي

صدى البلد

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة بدولة قطر، وذلك على هامش فعاليات الدورة ال 70 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، والتي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 من شهر أكتوبر الجاري.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في القطاع الصحي.

وتابع "عبدالغفار"، أن الجانبين ناقشا فرص التعاون في مجال الصيدلة وإنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى بحث زيادة تبادل الخبرات بين الفرق الطبية في جمهورية مصر العربية ودولة قطر  من خلال التعاون بين المؤسسات الصحية بكلا البلدين.

وقال "عبدالغفار"، إن الوزيران استعرضا التجارب الناجحة بالبلدين في مجال المبادرات والتغطية الصحية الشاملة وكذلك إدارة المستشفيات والمنشآت الطبية.

وأضاف "عبدالغفار" ، أن الوزير وجه دعوة لنظيرته القطرية لزيارة عدد من المستشفيات، والتعرف على الإمكانيات وآليات تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات، في إطار تبادل الخبرات بين البلدين.

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