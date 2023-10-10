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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الإصلاح والنهضة يستنكر محاولات "قرطام" للضغط على الحركة المدنية للاستقواء بالخارج

صورة أرشيفية لاجتماع
صورة أرشيفية لاجتماع الحركة المدنية

استنكر هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، محاولات الاستقواء بالخارج، من جانب بعض أعضاء الحركة المدنية، والذي رفضته أحزاب أخرى في الحركة.

وقال "عبد العزيز" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ إن أي استقواء بالخارج على الداخل المصري في عملية سياسية منظمة ومرتبة وأجريت على قواعد سليمة وتطور سياسي، يعتبر عمالة واضحة، وانتهى عصر أي استقواء على مصر الدولة السيادية القوية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أي استقواء بالخارج مهما كانت مبرراته فهي عمالة، وهي مثل الدعوات التي نداى بها البعض لاحتلال الإنجليز مصر، على حد وصفه.

وشدد هشام عبد العزيز على أن هناك أمرين ممنوع اللجوء إليهم في الانتخابات الرئاسية الحالية، وهي أن تكون العملية السياسية عملية وطنية خالصة، والتطور ينبع من داخل وطني، وممنوع أي دعوة لعودة الجماعة الإرهابية، كما أنه ممنوع أي استقواء بالخارج، باعتبارها "عمالة".

وكانت مصادر، قد كشفت عن أن أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قد حاول الضغط على الحركة المدنية للجوء إلى جهات دولية والاستقواء بالخارج إلا أن البعض داخل الحركة تصدوا لتلك المحاولات المغرضة.

الحركة المدنية اكمل قرطام حزب الإصلاح والنهضة رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز

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