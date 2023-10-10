وزير الخارجية الإيطالي: مصر ستلعب دورا أساسيا في المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستطيع لعب دور مركزي في المفاوضات مع حركة المقاومة الفلسطينية.

وأفاد وزير الخارجية الإيطالي بمغادرة 200 إيطالي إسرائيل صباح اليوم على متن طائرتين عسكريتين.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، أنه يتعين أن يعود خلال الأيام القليلة المقبلة 500 مواطن ايطالي من إسرائيل.

وفي وقت سابق وقال تاياني في تصريح صباح اليوم لإحدى قنوات التلفزيون الإيطالي “غدًا سأكون في مصر، لقد تحدثت للتو مع وزير الخارجية التركي وأمس مع وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والاردن”.

وأردف “باختصار، نحن نتحدث مع جميع الدول التي تريد الاستقرار والتي يمكنها أن تلعب دورًا قبل كل شيء لإنقاذ الرهائن لدى حركة المقاومة في قطاع غزة”.