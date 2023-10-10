نعامة أمام الاحتلال.. مصطفى بكري يهاجم صمت منظمات دولية عن قصف غزة

استنكر الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إزاء العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء عنهم بما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأممية.

وكتب بكري، على صفحته الرسمية على موقع إكس (تويتر سابقًا): “لم أعد أسمع صوتا لمنظمات حقوق الإنسان والعفو الدوليه وهيومان رايتس وغيرها من ذيولهم في مصر".

وأضاف بكري: “لقد خرسوا جميعا رغم هول ما يحدث في غزة، إنها المحرقة يا سادة، إنها المجزرة التي لم تفرق بين طفل أو امرأة، بين شاب وشيخ، القتل على الهواء، والجرحى يتألمون، فالمستشفيات دمرت، وسيارات الإسعاف عطلت، والجثث مكدسة في الشوارع، موتى بلا قبور”.

وأردف قائلاً: “هل أصابكم العمى، أم هو التواطؤ؟ أسد علي وأمام جرائم المحتل نعامة، لقد فقدتم مصداقيتكم للمرة الألف، اغربوا عن وجوهنا واذهبوا إلى الجحيم، وتمتعوا بالأموال المغموسة بدماء شهدائنا، أنتم لستم سوى أداة في أيدي أسيادكم!!”.