مصر الوسطى تحصل 1.3 مليار جنيه من سرقات الكهرباء

عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى صباح اليوم ، جمعية عمومية لمناقشة ميزانية شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد ) للعام المالى 2022/2023 .

و أشاد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع اعضاء الجمعيه العموميه للشركة القابضه بما تم تحقيقه من إنجازات لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتى تضم بنطاق عملها محافظات تمثل حوالى 50 % من مساحة الجمهورية

و استعرض المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقريراً تضمن ميزانية العام المالي 2022/2023 والتي تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر ، لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض حيث بلغ الحمل الأقصى 3264.6 م.و.

وأوضح شمعة أن الشركة نفذت خطة استثمارية تهدف الى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائيه وتحسين الجهود لدى العملاء بتكلفة تصل إلى حوالى (652) مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 109% من المستهدف تمثلت في الآتي:

· إنشاء ( 13 ) لوحة توزيع جديدة بمراكز الأحمال واحلال (8 ) موزع .

· إضافة خطوط وكابلات جديدة جهد متوسط بطول (732) كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها.

· إضافة (663.6) كم على شبكة الجهد المنخفض لتقصير أطوال السورتيهات.

· إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط بطول ( 75.65 ) كم واحلال عدد (275) عامود جهد متوسط.

· إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول ( 292.2) كم واحلال عدد (6273) عامود جهد منخفض.

· إضافة 470 محولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسله احلال لعدد (735) محول توزيع .

· كما تم تنفيذ خطة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تنفيذ 35 عملية بإجمالي اطوال كابلات 16.3كم بنسبة تنفيذ 100%.

و أضاف شمعة أنه نظرا لما يشهده الصعيد حالياً من اهتمام القياده السياسيه لتنفيذ مشروعات قومية وضخ استثمارات ضخمه فقد تم الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجيه ومشروعات الغير والتى بلغت تكلفتها أكثر من 1.02 مليار جنيه ، ومن ثم تحقيق رؤية ورسالة الشركة من حيث توفير الطاقة الكهربائية لكافة العملاء نطاق عمل الشركة .

كما استكملت الشركة تنفيذ خطتها فى تطوير الاداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للعملاء ، والذي يؤدى إلى إظهار تقدير الشركة للمشتركين واهتمامها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة حيث تم افتتاح (12) مركز خدمة جديد ، هذا بالاضافه الى الاستمرار في تشغيل المنصه الموحده لخدمات الكهرباء والتي تم من خلالها تفعيل 26 خدمه للمواطنين وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنين وقد تم تركيب 650814 عداد كودى من خلال خدمة تحويل الممارسات لعدادات كوديه منذ اطلاق المنصه الموحده لخدمات الكهرباء .

و قامت الشركة بعقد ندوات عن التوعية بالترشيد واجراءات تحسين كفاءة الطاقة وعمل مراجعات الطاقة بالمصانع والمستشفيات والمبانى الحكومية الواقعة بنطاق الشركة من حيث الترشيد فى (الإضاءة – استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة – استخدام الطاقة الشمسية ) ،وكذلك اجراء دراسة على المدارس والمبانى الحكومية التى سيتم إنشاء محطات شمسية أعلى مبانيها ضمن مشروع حياة كريمة ، هذا بالاضافه الى تقديم الدعم الفنى و التعاقد مع (62) محطة شمسية ملك المشتركين خلال عام 2022/2023 بإجمالى قدرات (1764.2 ك.وات) وذلك بنظام صافى القياس.

وفى مجال تطوير مجهودات الشركة في مجال التحول الرقمى لتطوير الأداء واحكام الرقابه فقد تم الانتهاء من تنفيذ ميكنة التحصيل بنسبة 100% على مستوى جميع أفرع الشركة ، كما تم الانتهاء من تفعيل الفاتورة الالكترونيه بالاضافه الى تطوير وتحديث برنامج الشئون المالية بقاعدة بيانات موحدة مركزية على خادم رئيسى بإدارة الشركة وربطه بالقطاعات .

وفى ضوء ماتم عرضه تبين وجود تطور فى جميع المؤشرات التجاريه خلال العام المالى2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق وخاصة كمية الطاقه المباعه حيث تطورت بنسبه 3.84% برغم تطور الطاقه المشتراه بنسبة 2.06% فقط مما يؤكد مجهودات الشركة لزياده الطاقه المباعه والذى ظهر مردوده فى تحسن نسبة الفقد والتى بلغت 17.90% فى العام المالى الحالى بنسبة تحسن بلغت 1.41% عن العام السابق مما ساهم فى تحقيق وفر للشركة مبلغ وقدره 197.2 مليون جنيه مما أدى الى وفاء الشركة بالتزاماتها الماليه .

وزادت متحصلات الضبطيه القضائيه وشرطة الكهرباء لتصل الى مبلغ 1.3 مليار جنيه للعام المالى 2022/2023 مقارنة بمبلغ 1.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/2022 والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيوله النقديه بالشركة .

و نجحت الشركة في إعادة فتح وإحلال حوالى 47 الف عداد خلال العام المالى 2022/2023 ليصبح نسبة العدادات المغلقه 12.46% بعد ان كانت 13.75% للعام المالى 2021/2022 .

ونظراً للاهتمام بمراجعه قراءات شركة شعاع وسرعه معالجه القراءات الشاذة وحل مشاكل المواطنين فقد تحسن نسبة الخصم من 1.88 % للعام 2021 /2022 الى 1.35 % للعام المالى 2022/2023 .

وتجدر الاشاره الى ان قيمة المخزون للشركة ارتفع الى 2.5 مليار جنيه للعام المالى 2022/2023 بعد ان كان 1.3 مليار جنيه للعام المالى 2021/2022 مما يوضح قدرة الشركة الماليه على شراء المهمات المطلوبه لتنفيذ المشروعات الاستراتيجيه وتنفيذ الخطة الاستثماريه للشركة بالاضافه الى مشروعات ملك الغير .