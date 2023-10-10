شاهد| نتنياهو ينشر مقطع فيديو مستفز ويعلق: سنستمر بكل قوة

نشر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لغارة إسرائيلية، معلقا عليها "سنستمر بكل قوة".



وجاء ذلك في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، المعروف سابقا باسم "تويتر".

وشنت قوات الاحتلال اليوم، الثلاثاء، هجوما عنيفا على قطاع غزة والقرى المحيطة، كما أطلقت الزوارق الحربية لجيش الاحتلال قذائفها بشكل هستيري على ميناء غزة ومحيطه.



وأضافت القناة أن القصف الإسرائيلي الجنوني على غزة انتقل من البر إلى البحر مقابل الصمود الفلسطيني البطولي.



كما نوهت وسائل الاعلام الفلسطينية إلى أن هناك تدميرا كليا لشبكة المياه في قطاع غزة، حيث ازدادت حدة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصف 2000 هدف حتى الآن وقتل المئات من مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أن قواتهم تسيطر بشكل كامل على غلاف غزة.