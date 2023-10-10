أخبار التعليم.. الوزارة تنفي تقليل حصص مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) وإخراجها من المجموع.. 129 فريقاً تنافسوا في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تفاصيل إطلاق مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي في بورسعيد



قررت مديرية التربية والتعليم ومحافظة بورسعيد ، تفعيل مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية في جميع مدارس محافظة بورسعيد أهداف مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي وتهدف مسابقة تلخيص الكتاب المدرسي بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية والاعدادية في جميع مدارس محافظة بورسعيد .







التعليم تنفي تقليل حصص مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) وإخراجها من المجموع



حسمت مديريات التربية والتعليم الجدل المثار بشأن حقيقة جعل مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) المقررة على الصفوف الابتدائية، مادة غير مضافة للمجموع مع تخفيض عدد حصصها في العام الدراسي الحالي 2023/2024 حيث أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس ، أكدت خلالها أنه طبقا للقرار الوزاري.



129 فريقاً تنافسوا في مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023



اختتمت فعاليات الدورة الثانية من مسابقة العلمين الدولية للروبوتات 2023 بمدينة العلمين الجديدة، والتي نظمها تحالف يضم كلا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد المشروعات المنفذة بالمقر الجديد بالكيلو 10



واصل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة جولاته التفقدية للإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة.







مدرستان بالبحر الأحمر تحصلان على الاعتماد التربوي



حققت مدرسة محمد الطيب الرسمية المتميزة لغات (المرحلة الإعدادية) في إدارة الغردقة التعليمية، وروضة رياض الزهراء الابتدائية المشتركة.

ندوة للترحيب بالطلاب الجدد في كلية التربية بجامعة الوادى الجديد



نظمت كلية التربية بجامعة الوادى الجديد ندوة بعنوان اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين والقدامى للعام الجامعى 2024-2023 ، وذلك أمس الاثنين، بمسرح الكلية.



جامعة بنها تنظم قافلة طبية لطلاب المدارس الابتدائية بقرية كفر عابد



نظمت جامعة بنها، قافلة طبية بالمدرسة الابتدائية بقرية كفر عابد مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة احنا معاك ، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإبصار