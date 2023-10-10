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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن إرسال الحزمة الأولى لإسرائيل والجالية الفلسطينية تحتج..ما يحدث في واشنطن؟

صدى البلد

أعلن البيت الأبيض ، اليوم الثلاثاء، مغادرة الدفعة الأولى من المساعدات الأمنية في طريقها لإسرائيل.

وأفادت شبكة القدس الإخبارية الفلسطينية بتواجد مسيرة احتجاجية في واشنطن أمام البيت الأبيض دعماً للنضال الفلسطيني ورفضاً للاحتلال الإسرائيلي.

وأرتفع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية علي قطاع غزة الضفة الغربية إلى 788 شهيد  و4100 جريح، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي وقت سابق كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية  الدكتورة مي الكيلة في افتتاح أعمال ”الدورة السبعون للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط“ إن هناك عائلات كاملة  استشهدت جراء القصف الإسرائيلي.

احتلال الاسرائيلي الإسرائيلية الهجمات الإسرائيلية البيت الأبيض

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