لممارسة أعمال الدجل والشعوذة| محاكمة سيدتين بالأميرية.. تفاصيل

أجلت محكمة جنح الأميرية، جلسة محاكمة سيدتين لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية بالقاهرة، لجلسة 16 أكتوبر الحالي.

البداية..

كانت البداية أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط سيدتين لإحداهن معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية وبحوزتهما مشغولات ذهبية مجهولة المصدر.

أعمال الدجل..

وبمواجهة المتهمتين أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين عقب إيهامهما بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهما والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.