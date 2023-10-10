أكد رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إن النادي أرسل بشكل رسمي خطاب إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية للمشاركة في بطولة السوبر المقبلة.

المصري البورسعيدي: من حقنا نشارك في بطولة السوبر بدلا من فيوتشر

وقال رجب في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: من حقنا نشارك في بطولة السوبر المصري كوصيف لبطولة رابطة الأندية بدلا من فيوتشر رابع بطولة الدوري.

وأضاف: لم يصل اي رد حتى الآن بشأن موقف الفريق في بطولة السوبر بنسخته المقبلة في الإمارات.