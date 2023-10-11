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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس مع الشغل للسارق في هذه الحالات وفقا لقانون العقوبات

صدى البلد

تدرج قانون العقوبات المصري في معاقبة السارق الذي ثبتت إدانته، ما بين الغرامة في حالات معينة والحبس في حالات أخرى أو الجمع بين العقوبتين بحسب تقدير القاضي.

وفي سياق هذا التقرير نرصد الحلات التي يعاقب فيها السارق بالحبس مع الشغل.. وهم:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.


-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

العقوبات السارق معاقبة السارق الحبس مع الشغل السرقات

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