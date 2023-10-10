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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذا هيل: إيران تهدم مخططات بايدن بدعم المقاومة

هجوم كاسح للمقاومة
هجوم كاسح للمقاومة

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن دعم طهران للمقاومة الفلسطينية المسلحة يبعث برسالة تحدٍ واضحة إلى واشنطن، بغض النظر عما إذا كانت إيران قد خططت ودعمت هجوم حماس الضخم ضد الاحتلال أم لا.

وأفادت الصحيفة، بأن الولايات المتحدة لم تؤكد بعد تورط طهران المباشر في العملية، لكن مسؤولين اعترفوا بأن الإيرانيين متواطئون بشكل غير مباشر في تدريب وتمويل ودعم حماس.
يذكر أن هجوم حماس، هو الأسوأ على الاحتلال منذ 50 عامًا، وأن طهران مستعدة بشكل متزايد لإلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة، وإضعاف النفوذ الأمريكي.
 

وقال جوناثان سباير، مدير الأبحاث في منتدى الشرق الأوسط، إن إيران تسعى إلى هزيمة إسرائيل من خلال استراتيجية “الموت بألف جرح”.

وأضاف سباير: “إنهم يعتزمون خفض معنويات الإسرائيليين، وجعلهم يفقدون الثقة في مؤسساتهم، ودفعهم إلى مغادرة إسرائيل.هذا هو السبب وراء دعمهم لحماس. وهذا هو السبب وراء إنشاء حزب الله. إنهم يعتزمون محاصرة إسرائيل بما نسميه القوات العسكرية الهجينة”.

ونفت إيران أي دور لها في الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس، لكنها رحبت به واعتبرته نصر الفلسطيني.

وقد اعترفت كل من حماس وإيران علناً بوجود شراكة استراتيجية بينهما، وأن لديهما أهداف منفصلة في الصراع المستمر منذ عقود مع الاحتلال.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وفق مصادر لها، بتورط إيران في دعم المقاومة الفلسطينية.
ذكرت الصحيفة  نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية. أن إيران سلحت ومولت المقاومين الذين هاجموا ‎الأراضي المحتلة.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أيضا  بشكل حصري يوم الأحد أن إيران ساعدت في التخطيط للهجوم العسكري المستمر ضد الاحتلال على مدى عدة أسابيع.
 

50 عام ا الاحتلال الشرق الاوسط المقاومة الفلسطينية

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