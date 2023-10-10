خبيرة تغذية: كورس الأناسيليوم آمن على الصحة وفعال في إنقاص الوزن

أكدت سندس مصطفى، خبيرة التغذية، أن كورس “وان دايت والأناسيليوم”، عبارة عن أعشاب طبيعية، مشيرة إلى أنه ليس لها أضرار على الصحة، ويمكن لأصحاب الأمراض المزمنة الحصول عليها دون أن يكون لها أي مخاطر.



وقالت سندس مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج "أكلة العيلة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن أول أمر مهم في الدايت هو سد الشهية، موضحة أن كورس الإنسيليوم يساعد على سد الشهية .



وتابعت خبيرة التغذية، أن هناك عوامل تساعد على زيادة الوزن، حتى وإن كانت كمية الأكل اليومية قليلة، ومنها عدم تناول بروتين كافٍ، والجلوس لفترات طويلة.