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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اليوم بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر

صدى البلد

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى ) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى في مواعيد محددة، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023.

 

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2023، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الأربعاء 11/10/2023، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الخميس 12/10/2023، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأحد 15/10/2023، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الإثنين 16/10/2023، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 17/10/2023، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 18/10/2023، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الخميس 19/10/2023.
 

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 141، يوم الأحد 22/10/2023، ووحدات العمارة رقم 142، يوم الإثنين 23/10/2023، ووحدات العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 24/10/2023، ووحدات العمارة رقم 145، يوم الأربعاء 25/10/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد ) وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف المشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، فى اجتماع عقده اليوم بالمدينة،  لمتابعة سير العمل، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

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