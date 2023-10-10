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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرة تضامنية لفلسطين في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

صدى البلد

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمسيرة تضامنية في قلب الجامعة الأمريكية في القاهرة دعما لفلسطين وتنديدًا للعدوان الإسرائيلي علي غزة. 

وردد المتظاهرون "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الرابع، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت عدوانها على القطاع.

وأكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الحصار الكامل لقطاع غزة، الذي أعلنه أمس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني. 

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، داعياً جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، مشبهاً الوضع بـ"برميل بارود متفجر". وذلك بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي. كما طلبت منظمة الصحة العالمية أمس فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر. 

الجامعة الأمريكية فلسطين مسيرة مظاهرة غزة

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