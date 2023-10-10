شرب الشاي يوميا يحميك من هذا المرض

ظل الناس لسنوات عديدة يعتقدون أن الشاي مشروب ضار بالصحة ويجب الامتناع عن تناوله نهائيا ولكن كشفت دراسة حديثة أنه يقلل الإصابة بمرض السكري النوع الثاني حتى لو توفرت عوامل وراثية



ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية الذين يتناولون كوب واحد على الأقل من الشاي الأسود يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري حيث ساعدهم على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم بفضل مضادات الأكسدة

إن شرب أي نوع من أنواع الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر يوميا، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28%، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي على الإطلاق .



وقال دكتور تونزي وو، من جامعة أديلايد بأستراليا: أن ارتفاع السكر في الدم بشكل كبير يسبب مشكلات في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين، الذي يكسر الجلوكوز

أظهرت الأبحاث أن شرب الشاي يقلل من الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب،

ت في الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورغ، في كيفية تأثير المشروب على خطر الإصابة بالسكري

وأجرى الباحثون اختبارات الدم والبول لمعرفة كمية السكر الموجودة في كليهما وقياس مقاومة الإنسولين ويرتبط شرب المزيد من الشاي بطرد كم كبيرمن السكر في البول، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

كما وجدت دراسات سابقة أن الشاي الأسود يمتلك فوائد عديدة للجسم ولكن الأضرار تحدث عند الإسراف في أو تناوله بشكل خاطئ مثل بعد الوجبات.

ولكن يجب الانتباه إلى التوقيت الذي يتم فيه تناول الشاي والطريقة التي يعد بها حيث أثبتت بعض الأبحاث أن تناول الشاي بماء تم غليه عدة مرات يتسبب في أضرار صحية كثيرة نتيجة ترسب الزرنيخ داخل الجسم