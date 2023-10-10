عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شرب الشاي يوميا يحميك من هذا المرض

الشاي
الشاي

ظل الناس لسنوات عديدة يعتقدون أن الشاي مشروب ضار بالصحة ويجب الامتناع عن تناوله نهائيا ولكن كشفت دراسة حديثة أنه يقلل الإصابة بمرض السكري النوع الثاني حتى لو توفرت عوامل وراثية

طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي

ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم


ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية الذين يتناولون كوب واحد على الأقل من الشاي الأسود  يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري  حيث ساعدهم على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم بفضل مضادات الأكسدة

إن شرب أي نوع من أنواع الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر يوميا، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28%، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي على الإطلاق .


وقال دكتور تونزي وو، من جامعة أديلايد بأستراليا: أن ارتفاع السكر في الدم بشكل كبير يسبب مشكلات في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين، الذي يكسر الجلوكوز

أظهرت الأبحاث أن شرب الشاي يقلل من الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب،

ت في الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في هامبورغ، في كيفية تأثير المشروب على خطر الإصابة بالسكري

وأجرى الباحثون اختبارات الدم والبول لمعرفة كمية السكر الموجودة في كليهما وقياس مقاومة الإنسولين ويرتبط شرب المزيد من الشاي بطرد كم كبيرمن السكر في البول، ما يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

كما وجدت دراسات سابقة أن الشاي الأسود يمتلك فوائد عديدة للجسم ولكن الأضرار تحدث عند الإسراف في أو تناوله بشكل خاطئ مثل بعد الوجبات.

ولكن يجب الانتباه إلى التوقيت الذي يتم فيه تناول الشاي والطريقة التي يعد بها حيث أثبتت بعض الأبحاث أن تناول الشاي بماء تم غليه عدة مرات يتسبب في أضرار صحية كثيرة نتيجة ترسب الزرنيخ داخل الجسم

الشاي الإصابة بمرض السكري ارتفاع السكر السرطان دراسة مرض السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

إصابة جديدة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدة غياب نجم الفريق

زيادة مخصصات أصحاب المعاشات.. صرف زيادتين أول نوفمبر | اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

أعراض لو ظهرت في الشرج لازم تعمل فحص السرطان بسرعة

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

عشبة مهملة تحمى من السرطان والأمراض المزمنة

الحوامل ومتعاطو الباراسيتامول أبرزهم.. الممنوعون من تناول الكركدية

تراجع الخصوبة .. خبيرة عالمية تكشف الأسباب

أحمى نفسك من سرطان المخ .. اكتشف أخطر الأسباب

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

انتشر بسرعة في فرنسا.. احترس هذه الأمور تجذب البق لمنزلك

ترشيحاتنا

استشهاد اثنين من قيادة حركة حماس الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث ملفات الخدمات والخطة الاستثمارية بالمحافظات

طوفان الأقصى.. رياض محرز يدعم فلسطين ضد الاحتلال| شاهد

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مراكب الصيادين الراسية في ميناء خان يونس

رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا يفضح تضليل BBC على الهواء.. شاهد

التحالف الوطني للعمل الأهلي يجهز قافلة مساعدات إنسانية شاملة لدعم الشعب الفلسطيني|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدكتورة قالت لي ازاي مموتش .. ١٠ معلومات صادمة عن مرض كريم عبد العزيز

على طريقة محمد رمضان.. زينة تستعرض أسطول سيارات وتعلق: هو ده التواضع

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

فيديو

ارتفاع الذهب وتراجع الدولار ..ماذا يحدث بالأسعار ؟

تفاصيل إصابة كريم عبدالعزيز بجلطة في إنجلترا |فيديوجراف

عالم فلك لبناني تنبأ بأحداث طوفان الأقصي في رأس السنة.. ماذا قال/فيديوجراف

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ