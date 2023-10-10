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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس..

التحالف الوطني للعمل الأهلي يجهز قافلة مساعدات إنسانية شاملة لدعم الشعب الفلسطيني|تفاصيل

صدى البلد

 يستعد التحالف  الوطني للعمل  الأهلي  التنموي، تنفيذاً  لتوجيهات الرئيس  عبدالفتاح  السيسي رئيس  الجمهورية، لإرسال قافلة  شاملة  محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.


كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافي مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان مؤكداً علي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني. 


وفي  السياق  ذاته،  أكد  التحالف  الوطني للعمل  الأهلي  التنموي  على مواصلة  جهوده  في  إرسال  المزيد  من المساعدات  الإنسانية  بكافة  أشكالها  حتى تحسن  الأوضاع. 


يأتي  ذلك  تنفيذاً  لتوجيهات  الرئيس عبد  الفتاح  السيسي  رئيس  الجمهورية، بتقديم  الدعم  الفوري  والإغاثة  الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة،  وهو  ما  يتم  بشكل مستمر  فى  إطار  دعم  وتضامن  جمهورية  مصر العربية  تجاه  الشعب  الفلسطيني  الشقيق  لتخفيف حدة  أحداث العنف  الذي  أدت  إلى  سقوط العديد  من  الضحايا والمصابين.

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