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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقل الكهرباء: طرح مناقصة 4محطات محولات لاستصلاح أراضي بالدلتا الجديدة 17 أكتوبر

صدى البلد

قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه سيتم فى 17 أكتوبر الجاري طرح مناقصة 4 محطات محولات لمشروع استصلاح 2 مليون فدان بالدلتا الجديدة  ، وهى ضمن 16 محطة جارى انشائهم لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة.

وأضافت مشالى فى تصريح لصدى البلد أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين  يعملون على  الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة  .

وأوضحت مشالى  أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 22 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية.

و أضافت مشالى أن تأمين التغذية الكهربائية للدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 16 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام و رشيد، موضحاً أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.


كما أشارت  المهندسة صباح مشالي الى إن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول السباقة في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأضافت: "نحن قادرون على المنافسة وفي ذات الوقت يطرق فيه المستثمرون ابوابنا بشكل يومي"، وكشفت اننا في طريقنا لإنهاء دراسة دولية تتم لمدى حاجتنا لتقوية الشبكة من الطاقة الجديدة والمتجددة لنقل ١٢٦ جيجا وات وهو رقم كبير، لافتة الى  إن الدراسة سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

حيث تم التعاقد مع استشارى عالمى من بلجيكا لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم و تطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر ، لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الاخضر و مشروعات الربط الكهربائي.

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