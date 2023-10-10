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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقلال الصحافة تدين الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين

صدى البلد

تدين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الاعتداءات الوحشية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الفلسطينين البواسل، وعلى الصحفيين منهم، والتى أدت إلى استشهاد عدد غير قليل من الصحفيين، كان آخرهم الصحفية سلام ميمة، ومن قبلها محمد صبح وهشام النواجح وسعيد الطويل.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تمارس جرائم مكتملة الأركان بحق الصحفيين الفلسطينيين، الذين ينقلون الحقائق للعالم، والذين يمارسون عملهم وفقا للقانون الدولى، الذى يمنحهم الحصانة الدولية، مؤكدأ أن استهداف الصحفيين، عمل اعتادت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشمة، وذلك بهدف عدم إظهار حقيقة الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والصحفيين، والتى تتعدى كل القوانين والأعراف الدولية.

ودعا «العدل» اتحادى المحامين العرب، والصحفيين العرب، لتوثيق تلك الجرائم، ومقاضاة قادة الكيان الصهيونى، أمام المحاكم الدولية، لكشف تلك الجرائم التى يتم ارتكابها، وعن عمد، تحت سمع وبصر المنظمات والهيئات الدولية، المنوط بها حماية الصحفيين، والمدنيين العزل.

كما دعا «العدل» نقابات الصحفيين، والجمعيات الصحفية، فى كل أنحاء العالم، للتنديد بتلك الجرائم، بحق الصحفيين الفلسطينيين، وعموم الشعب الفلسطينى البطل.

كما دعا وسائل الإعلام المحلية، والعربية، للاستمرار فى كشف ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى، والتى تمثل جرائم مكتملة الأركان، تستوجب محاكمة قادة الكيان الصهيونى على ممارستها، مشددا على ضرورة العمل على عدم إفلاتهم من العقاب، وفقا  لما أقره القانون الدولى، والمواثيق والمعاهدات الدولية، والأممية.

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