استشهاد اثنين من قيادة حركة حماس الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد، اليوم الثلاثاء، اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن قواته نجحت في اغتيال جواد أبو شمالة، وزير الاقتصاد في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية للمنظمة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينين بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية إلى 788 شهيدًا، وإصابة 4000 بجروح متفاوتة.

وبحسب الصحة الفلسطينية، أنه من بين الشهداء 140 طفلاً و105 سيدات.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة منازل وعمارات سكنية بمناطق عديدة من قطاع غزة.

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية قصفها لمستوطنات ومدن الاحتلال المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ.