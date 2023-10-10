محافظ قنا: نمتلك ثروة حيوانية تساهم في إحداث توازن في الأسعار بالسوق

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن الثروة الحيوانية التي نمتلكها تساهم بشكل كبير في إحداث توازن في أسعار اللحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها بالسوق المحلي، حيث يتم طرح عجول التسمين بالأسواق بأسعار مخفضة؛ لخفض أسعار اللحوم للتخفيف عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الثلاثاء/ مع وفد من وزارة الزراعة؛ لمتابعة الحالة الصحية وأنظمة التغذية لعجول التسمين والأبقار الحلابة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنمية الثروة الحيوانية بمشروعات الأمن الغذائي.



وأكد الداودي ضرورة الحفاظ على صحة رؤوس الماشية بمحطات التسمين والألبان؛ لضمان استمرارية الإنتاج والتحكم في أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها، مشيدًا بدور وزارة الزراعة مُمثلة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.



وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية.