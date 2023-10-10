"باليه أوبرا القاهرة" تستهل موسمها الفني بتقديم عرض "سندريلا" على المسرح الكبير

تستهل فرقة باليه أوبرا القاهرة، موسمها الفني الجديد (2023 - 2024)، بالعرض الكلاسيكي الشهير سندريلا للمؤلف العالمي سيرجى بروكوفيف، من إخراج أرمينيا كامل، الذي يتم عرضه بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو أحمد فرج، وذلك لمدة أربعة ليال في الثامنة والنصف مساء أيام "الخميس، الجمعة، الأحد، والاثنين 12، 13، 15، 16 أكتوبر الجاري"، على المسرح الكبير.



العرض من تصميم فريدريك أشتون وعبد المنعم كامل، تصميم المناظر والملابس إيجور جرينيڤتش ومحمد الغرباوي، والإضاءة ياسر شعلان، وقصته مستلهمة من القصة الشهير للفتاة سندريلا التي تعيش مع زوجة أبيها الشريرة وابنتيها الدميمتين، ويقوم الأمير الحاكم بالإعداد لحفل ضخم يدعو فيه كل سكان المملكة لاختيار زوجة جميلة تشاركه الحياة، فتقرر زوجة الأب حضور الاحتفال ومنع سندريلا من الذهاب إلى القصر بحجة عدم امتلاكها ثياب لائقة بالمناسبة، ثم تظهر الجنية الطيبة لتمكن سندريلا من لقاء الأمير الذي يغرم بها دون أن يكتشف شخصيتها، وتضطر سندريلا للهرب في التوقيت الذي حددته الجنية فيبدأ الأمير في البحث عن محبوبته وتتوالى الأحداث.

يذكر أن باليه سندريلا يعد أحد أهم وأشهر عروض الباليه الكلاسيكية العالمية التي لاقت قبولا وانتشاراً جماهيرياً كبيراً، وكتب قصته نيكـولاي فولكوف مستلهماً حكاية الجنية لـ "تشارلز بيرالت"، وانتهى بروكوفيف من وضع موسيقاه عام 1944 وعرض لأول مرة على مسرح البولشوي عام 1945.