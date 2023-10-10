19 نوفمبر.. معرض دولي للفن التشكيلي بجامعة القاهرة

يقام معرض وملتقى للفنون التشكيلية بعنوان "القاهرة القديمة"، وذلك بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 19 من شهر نوفمبر حتى 23 نوفمبر القادم، بمشاركة عشرات الفنانين التشكيليين.



وتقوم بافتتاح المعرض نخبة من الفنانين والشخصيات العامة، ويشهد تكريم خاص لضيوف الشرف، وتقام في ختامه مسابقة يتم خلالها اختيار أفضل 3 أعمال فنية من الأعمال المشاركة، من حيث المحتوى وأصالة الموضوع والتمكن من الخامة.



ويقدم المعرض فنون التصوير الشعبية التي تأثرت بالقصص والميثولوجيا الشعبية عن مدينة القاهرة القديمة، والمصور الشعبي يحكي في لوحته رواية توارثها عن أجداده أو تأثر بها خلال يومياته أو أسطورة أوخرافة تأثر بها.