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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي: نتعاون مع جميع المنظمات الدولية لتزويد الطلاب بالمهارات

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، حرص الجامعة على التعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية بكافة المجالات خاصة التي تسهم في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم الثلاثاء وفد الجامعة الأمريكية الخاص بإنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية؛ لبحث لإمكانية إنشاء مركز للتطوير المهني بفرع الجامعة بالغردقة، وتطوير مركز التطوير الوظيفي بمقر الجامعة بقنا، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الجامعة الأمريكية ووزارة التعليم العالي.


من جانبه، أشاد مدير مركز التطوير الوظيفي بالجامعة الدكتور محمد عمران، بالإنجازات التي حققها المركز منذ إنشائه من خدمات وأنشطة تصب في تأهيل الشباب لسوق العمل.

على صعيد آخر، أكدت مديرية الصحة والسكان بقنا استمرار فعاليات حملة (100 يوم صحة) بجميع قرى ومدن المحافظة، حيث أن الفرق التنقلة انتقلت لديوان عام المحافظة؛ للكشف على القيادات وللعاملين بالديوان العام لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على أكمل وجه ضمن فعاليات المبادرة.

يُذكر أن حملة (100 يوم صحة) كانت لها نتائج ايجابية خلال المرحلة الأولى، حيث نجحت في تقديم 36 مليونا و629 ألفا و171 خدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، حيث وجه رئيس الجمهورية بتمديد الحملة إلى 100 يوم مماثلة، لإتاحة الخدمات على نطاق أوسع، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.

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