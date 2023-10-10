وزارة الرياضة تستقبل منتخب مصر للكاراتيه التقليدي عقب الفوز ببطولة العالم بأوزباكستان

استقبل مدير الإدارة العامة للحافز والتكريم والموهوبين الدكتور ماهر الغريب، نيابة عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للكاراتيه التقليدي بعد فوزه بلقب بطولة كأس العالم للكاراتيه التقليدي متصدرًا المركز الأول والمقامة في أوزباكستان.



وتصدر منتخب مصر ترتيب البطولة برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية وسط منافسة قوية وشديدة وشارك فيها أكثر من 640 لاعبًا ولاعبة مثلوا 10 دول من مختلف أنحاء العالم.



وقال الغريب - في رسالة وزير الشباب والرياضة لبعثة المنتخب - "إن الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية".



وأضاف "نثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، فالرياضة فعليًا لم تُعد كرة قدم فقط".