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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"قومي المرأة" بالإسكندرية يستكمل فعاليات الحملة السابعة لطرق الأبواب

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، سلسلة حملاته بالمحافظة بإطلاق فعاليات الحملة السابعة لطرق الأبواب التي تضمنت عمل زيارات تستهدف عددًا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى ومناطق أحياء (شرق ووسط وغرب والمنتزه)، وذلك بمشاركة رائدات المجلس ولفيف من القيادات الدينية من الواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.


وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية الدكتورة ماجدة الشاذلي، إن الحملة جاءت تحت عنوان "بلدى أمانة"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة برعاية رئيسته الدكتورة مايا مرسي.

وأوضحت مقررة الفرع أنه على هامش الزيارات تم عقد ندوة ضمنت موضوعات النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

جدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

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