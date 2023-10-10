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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: إقامة محطة تحلية مياه في سفاجا بالبحر الأحمر بموافقة نهائية

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي

قال النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، إنه قد حصل على موافقة لمحطة تحلية مياه جديدة في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وسيتم اليوم بدء أعمال الحفر لمحطة تحلية المياه بسفاجا بسعة 10 آلاف متر مكعب وذلك لخدمة الأهالي وسد عجز المياه المتواصل في المدينة .

وأوضح “الدابي”، أن القرار تم الوصول إليه هذا القرار بعد سعي دائم ومستمر منذ انتخابنا وتقديم العديد من الخطابات واقتراح برغبة في مجلس الشيوخ والتعاون مع الهيئة البرلمانية في محافظة البحر الأحمر ومتابعة الطلبات والردود مع وزارتي الإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة وتخصيص الأرض والدراسات التصميمية والمالية للمحطة .

وأشار إلى أن محطة تحلية المياه تعد بمثابة حلم تمنينا كثيرا أن يصبح حقيقة وقد وفقنا الله في إتمامه بفضل جهود الكثير من السادة المسئولين، مقدما الشكر للسيد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والسيد اللواء أركان حرب ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا على دعمه وتفهمه للموقف وشرح موقف المدينة مع نقص المياه لجميع الوزارات أثناء عمل الدراسات المطلوبة لاتخاذ القرار .

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه يتمني التوفيق والسداد ويأمل أن تنتهي أعمال المحطة في أسرع وقت ممكن لتبدأ المدينة بالاستفادة من خدماتها في توفير المياه للمواطنين .

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