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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإسرائيليون في تل أبيب يختبئون داخل الملاجئ .. فيديو

المستوطنين في تل
المستوطنين في تل أبيب يختبئون في الملاجئ .. فيديو

أظهر مقطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اختباء المستوطنين الإسرائيليين في تل أبيب داخل الملاجئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار.

انطلقت صافرات إنذار الغارات الجوية من جانب سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تحذيرا من هجوم صاروخي، على مستوطنات غلاف غزة بعد ظهر الثلاثاء، مما دفع المستوطنين إلى التوجه إلى الملاجئ.

وبعد وقت قصير من انطلاق صافرات الإنذار، سُمع دوي عدة انفجارات قوية في أشدود، بينما اعترض نظام القبة الحديدية صواريخ أُطلقت من غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية واسعة النطاق على أحد أحياء قطاع غزة، مستهدفا أكثر من 100 موقع.

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